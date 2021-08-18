「補教天后」陳子璇結束與名師高國華的9年「補教人生」，已轉往大陸教育界發展多時的她，因聚少離多協議離婚，如今隻身在對岸拚事業，已2年沒回台，日前認了已施打科興疫苗，透露最晚明年農曆年時必定回台灣，擔心再不回來就會被除籍，且也想念在台灣的親友及粉絲。

恢復單身的陳子璇獨自在大陸拚事業，透露跟過去教書不同，她目前是負責學校招生，昨深夜她在臉書po文，表示跟自己搭檔的，是一個明星學校退休的老師，是個很敢言的人，而前幾天有學生來報名，身旁陪著來的是個很年輕的人，因此這位資深老師就直接問對方的身分，年輕人解釋自己是學生的舅舅，被問到為何不是父母親自帶著孩子來？舅舅說因為孩子是單親家庭，所以多是他幫忙姊姊照顧小孩。

這位資深老師接著檢視資料表，看到學生的雙親欄位沒填爸爸的名字，竟馬上追問：「你爸呢？你爸怎麼沒來？」學生不禁尷尬，但老師又問：「你爸爸在哪裡？爸爸做什麼的？為什麼你爸爸沒有來呢？」讓陳子璇火大，覺得這老師太過分，忙阻止：「學生都說是單親了，妳不要問的那麼細！」這位老師才罷休。

隔天，陳子璇怒氣稍微平復一點，於是找這名資深老師來，心想要好好教育一下對方，質問：「妳昨天怎麼問孩子那樣的問題！人家都已經說是單親了！」但這名資深老師卻語重心長地說，她知道孩子心中的痛，但「很多孩子心中的結沒有打開，如果不打開，他一輩子都會很痛苦」。

資深老師也表示，當今社會上單親家庭不罕見，事實上單親又如何？她就是希望孩子能敞開心胸，不要覺得不敢講，對自身的狀況該是能夠侃侃而談，而非逃避害怕，「我這麼問就是要他習慣這種話題，讓他知道這沒有什麼，他必須自己開口說，這樣他的心結才能打開」，一番話讓陳子璇恍然大悟，嘆：「好多人內心的結，從來沒有被打開，還不敢讓任何人觸碰，結果往往糾結的是自己，一生都活在抑鬱的深淵」，唯有坦然面對才能海闊天空，不禁讚嘆資深老師果然薑是老的辣，自己反被上了一課。