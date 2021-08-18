林口區的美麗華球場因資方在5月8日宣布企業分割，影響勞工權益，工會發起罷工已滿100天，工會不滿資方放鳥8月16日的勞資協商會議，今再到新北市府抗議。新北市府表示，將持續協商，公司分割案將依法審慎處理。

工會指出，罷工期間新北市勞工局邀集勞資雙方協商逾10次，勞資雙方約定於8月6日再次召開會議，資方竟無人出席會議，直接放鳥工會及官方，是惡意拖延勞資爭議，企圖擴大爭議。

工會質疑，美麗華球場宣稱5月8日進行企業分割，原母公司僅保留22名員工，但美麗華開發公司仍以員工數88人向體育署申請紓困方案，要求新北市經發局駁回美麗華公司分割申請案。

勞工局表示，在爭議調解不成立之後，勞工局已經啟動了11次正式協商會議，非正式協商更是不計其數。勞工局會持續積極協助勞資雙方進行協商，呼籲資方應拿出最大誠意與工會協商溝通，讓爭議儘速落幕。

美麗華昨日聲明指出，雙方意見交流超過20次，不願意復職員工比照優退方案，留任員工也有安置培訓計畫，會繼續提新方案與工會討論。