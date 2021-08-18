今年因為世界球王梅西(Lionel Messi)轉投法甲巴黎聖日耳曼掀起一陣旋風，他的30號球衣也在上架沒多久就被一掃而空，巴黎開季首戰的票價也爆漲，甚至連他在巴塞隆納記者會擦眼淚的紙巾都被拿上網拍賣，可見這位體壇身價最高的球星影響力多高，而他的球衣至今賺進的收入約有1.2億美元之多。

然而從中受益者除了他本人和巴黎聖日耳曼以外，竟然還有「籃球大帝」喬丹(Michael Jordan)，大家都知道喬丹目前是NBA黃蜂隊的老闆，不過梅西球衣的收入到底跟他有何關聯？原來喬丹的自家品牌《Air Jordan》是巴黎聖日耳曼的合作廠商之一，因為梅西球衣收入賺爆，喬丹短短一周也從中受益600萬美元(約新台幣1.73億)

只能說真的不能小看喬丹的吸金能力，他的職業生涯除了打球外，自家品牌以及廣告代言就是他最大的收入，如今成為球隊老闆的他竟然還有和足球豪門合作，短短一周躺著就能賺進大把鈔票，無論如何都無法小看「籃球界的梅西」。

梅西巴黎球衣在官網開放半小時內迅速賣光，過去一周已販售約100萬件，而根據喬丹品牌和巴黎聖日耳曼的合作協議，喬丹可以獲得梅西球衣銷售額的5%。據《富比市》統計，喬丹品牌在過去疫情期間銷售量大大下滑，他們這次不只能賺到這5%利潤，對於品牌推動也有幫助，有機會一掃疫情間的陰霾。

而說到兩品牌間的合作從2018年就開始，這也是喬丹首次贊助職業足球隊，此外喬丹品牌也曾在2016年和巴黎巨星內馬(Neymar)推出過一款球鞋，由此可見喬丹所涉略的商業版圖有多大。喬丹從巫師隊退休後就成為球隊股東，之後曾擔任山貓隊老闆，如今則繼續擔任黃蜂(改過名的山貓)老闆一職。