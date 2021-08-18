疫情趨緩，後防疫生活大家還是不能放鬆。一卡通與LINE Pay為滿足民眾各式生活場景支付需求，持續擴增生活繳費項目，繼與臺灣銀行合作開放學雜費繳費服務後，在宣布配合政府今年協助畢業青年減輕就學貸款還款負擔的政策，立刻新增「助學貸款」繳費服務，提供社會新鮮人便捷的繳費管道。

據金融聯合徵信中心個人學生貸款狀況統計趨勢的2021年統計資料，今年1月到4月個人學貸總人數每月超過80萬人，根據教育部表示，今年將緩繳本息與只繳息不還本的申請次數倍增為8次（8年），最長可申請16年暫時不償還本金，僅需每月繳交利息。因此，使用LINE Pay Money繳學貸，直接連結銀行帳戶，帳戶餘額不足可從銀行帳戶直接儲值，防疫期間免跑ATM更方便，而且儲值、轉帳均免手續費，還可隨時查詢帳戶紀錄，了解生活支出狀況，對於初入社會的新鮮人，利用電子支付可為生活帶來便利外，還可進一步了解生活支出狀況。此外，指定生活項目綁定個人資訊還可定時接收 LINE 錢包提醒通知，繳費輕鬆又不用擔心錯過繳費期限。

利用行動支付繳納各式生活費用，不受時間限制，條碼隨掃即繳超方便，疫情期間免接觸的電子支付服務，使用率更是大幅提升。一卡通公司協理徐毓鍾分析，統計累計至今年7月為止，不含信用卡繳費的生活繳費項目，如水電、瓦斯、地方有線電視、社區管理費、地方稅及規費等，對比去年同期1月至7月累計使用量是去年的1.6倍，交易金額更是同期的近4倍。尤其今年上半年繳稅季，一卡通公司新增了許多縣市地方稅及公立學校學雜費的繳費服務，今年累積至今的交易量已直逼去年一整年的使用量。

一卡通公司董事長李懷仁表示，目前LINE Pay Money提供的生活繳費項目多達1800項。他進一步表示，生活繳費服務是民眾生活的剛性需求，深入民眾的生活使用場景，發掘民眾的需求，提供更便利的全方位支付服務，是電子支付打敗現金（支付）的第一要務。

為鼓勵民眾多加體驗行動支付的便利，2021 年 9 月 30 日前，只要當月使用 LINE Pay Money 消費任三筆以上，且帳戶開啟自動儲值及自動儲值交易差額功能，繳納指定生活繳費即可享 LINE POINTS 2% 點數回饋（每人每月回饋上限 1000 點），首次透過「生活繳費」繳費，再享 LINE POINTS 3% 點數回饋（每人回饋上限 150 點），此外，連結聯邦、台北富邦、台新、新光、遠東商銀、臺灣企銀及指定農漁會帳戶，指定條件最高再加碼 5% 回饋。