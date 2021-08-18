行政院近期拍板將推出振興五倍券，定調全民免付1000元，可免費領取振興五倍券。不過，民眾黨立委高虹安質疑，全民免費領取振興五倍券需增加政府200億元預算，甚至傳出行政院長蘇貞昌在與執政黨立委溝通會議中稱「版做好了」，但行政部門根本沒把振興券的預算書及細部規畫送到立法院，高虹安痛批，根本把在野黨立委當成塑膠，這就是一黨獨大的傲慢。

行政院規畫推出振興五倍券，朝野立委紛紛提出不同看法，蘇貞昌日前邀集執政黨立法院黨團成員溝通振興五倍券政策，定調不再採取去年三倍券的「一千變三千」模式，而是直接發給全民每人五千元的振興券，差額全數由政府負擔支應，預估將增加200億元預算。

高虹安質疑，行政院使用人民納稅錢非常大方，可是，行政部門根本還沒將再次發放振興券的預算書及細部規劃送到立法院，身為具監督預算職責的在野黨立法委員，至今卻都只能透過新聞媒體報導得知相關規畫進度。

外傳，蘇貞昌與執政黨團溝通會議中稱，堅持使用振興五倍券是因為「版都印好了」。另外，有台北市議員爆料，印製振興券的特殊用紙都已在從歐洲運送來台的途中，相關傳聞政院都沒有對外否認，高虹安批評，執政團隊根本把在野黨立委當成塑膠。

「只許派系喬券，不許在野監督」，高虹安說，民進黨各派系花功夫找閣揆抱怨、找總統告狀，總算把振興券喬好，還不斷強調要在野黨不要阻擋該筆預算，非常荒謬，身為立委理應為民眾把關，監督政府施政，哪有這種「執政黨立委叫在野黨立委不要監督」的邏輯。