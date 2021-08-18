國家政策研究基金會今舉辦「當前觀光旅遊產業面臨的困境及展望」座談會，邀請立委與旅遊業者分析國內外趨勢。（陳祐誠攝）

帛琉官方昨日宣布台帛旅遊泡泡新規定，旅客前往帛琉必須選擇嬌生或輝瑞疫苗，不接種就無法入境，立法委員陳以信指出，該問題突顯台灣的疫苗覆蓋率太低，更要開始思考如何推動疫苗護照。業者則建議，長榮與華航加入國際航空運輸協會的IATA Travel Pass旅行通行證計畫，有現成的可以使用，對政府而言會是很好的切入點。

國家政策研究基金會今舉辦「當前觀光旅遊產業面臨的困境及展望」座談會，邀請立委與旅遊業者分析國內外趨勢。永續發展組召集人陳宜民指出，日前重啟了台帛旅遊泡泡，最新情況是旅遊為主變成了疫苗為主，最好是打過2劑的旅客才能去，打1劑的則要下機立刻去打，而這又產生混打問題。

陳宜民說，很多民眾在台灣等不到疫苗，選擇去帛琉、關島、美國，但這是屬於有錢、有時間的人在做，旅遊業要活下去，關鍵是國際觀光客進來台灣、僑胞要回流，政府的疫苗布局，顯然還不夠。此外，政府4月中曾說，5月中要定案在打完2劑回國的人，可以不用隔離14天，而是採「7＋7」管理，最後也沒下文。

立委陳以信表示，帛琉旅遊泡泡帶出來的問題，顯示台灣的疫苗覆蓋率太低，尤其跟周邊國家相比，疫苗超前部署顯然不夠。他說，去年國內還沒有什麼疫情，就已向政府呼籲考慮疫苗護照，邊境不能一直鎖下去，而各國的疫苗接種卡又該怎麼接軌？就算接種覆蓋率夠了，卡能接軌，國際旅遊才有辦法解開，而這些超前思維，民眾到現在都沒得到解答。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶認為，帛琉旅遊泡泡因疫苗需求而翻紅，既然帛琉可以旅遊泡泡，關島為何不行？如果關島納入泡泡的話，送更多旅客過去，既能出國又可以處理疫苗不足問題，為何不讓更多人走出去？

許高慶建議，疫苗護照可以直接採用IATA的，最快是IATA的Travel Pass旅行通行證，國內2大航空都要啟動了，國際上也推了很久，讓使用者把PCR檢測、疫苗接種紀錄都加入App，如果政府不願承認國外打的疫苗，又不願使用人家既有的系統，接下來想怎麼走出國際，這是政府要慎重思考的。