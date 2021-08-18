【LIVE直播】指揮中心記者會｜2021.08.18

第六輪高端疫苗共61萬4204劑，原本僅開放36歲以上民眾預約，截止今天中午12點收單，符合資格者60.5萬人，實際預約人數僅41.9萬，剩19萬5204劑，近20萬劑沒人打。中央流行疫情指揮中心隨即宣布加開20歲以上民眾預約，共29.8萬人受惠，今天下午4點開放預約，至周五(20日)中午12點截止。

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」自8月16日10時起，已開放高端疫苗預約，至今日12時截止，總計約41.9萬人完成預約，並將於8月23日至8月29日施打。惟為利疫苗資源有效利用，將自8月18日16時至8月20日12時止，增加開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲(含)，即2001年8月23日(含)以前出生的民眾」預約，估計約有29.8萬人。

指揮中心說明，請符合上述預約接種資格者，可於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此次增加開放對象同樣預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，前次(8月16日10時至8月18日12時止)已宣布之符合預約資格對象，包含「65歲以上長者」、「64歲至20歲(含)第九類對象」以及「64歲至36歲(含)民眾」，依原預約時間，已於8月18日中午12時停止預約及修改；8月18日16時至8月20日12時，則僅開放上述增加開放對象進行預約。

高端開放20歲以上民眾接種。(指揮中心提供)

副總統賴清德昨天（17日）表示已完成高端疫苗意願登記，外界關注是否符合本輪預約資格，指揮官陳時中表示，今天公布的是8月13日中午12點以前有做登記的民眾，「在這個時間之後才登記的民眾，等這一波處理後才會輪到」。