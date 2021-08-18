有「型男帥哥」封號的知名作家呂如中，是許多談話節目力邀對象，也擄獲一票死忠粉絲力挺，常在社群網路分享日常的他，透露在河堤幫助一對可能是大學生的年輕男女，不過對方態度卻讓他對時下年輕人的處事態度大感失望。

呂如中表示在河堤看到一對年輕男女，只見女方摔車倒在地上，東西撒落一地，但男方只是在一旁看著，完全沒有要出手相助，讓他急得跑去撿好掉在地上的東西，並歸還給女方，未料對方一句道謝也沒說，此時，剛好又有一名年輕人路過，但只是停下來在路旁觀看，不僅不幫助人不扶車，甚至也不幫忙撿東西，讓他無奈表示：「沒有行動力」。

呂如中表示近幾年觀察年輕人，發現即使同伴遇到事情，不僅不會互相幫忙，甚至毫無應變能力，此外，即便接受幫助，也不會向對方道謝，雖然這並不代表所有年輕人，但可能是部分縮影，接著強調：「幫助人不是為了對方得向你感謝，但如果大家都覺得理所當然，那誰還願幫助他人，希望剛好是我誤解」。

對此，網友也紛紛回應：「這是台灣教改下，培育出這一代青年學子的極度悲哀與無奈」、「不知道是怎樣的家庭教育，很傻眼」、「很多年輕一輩孩子，沒有了同理心與禮貌，很令人憂慮的問題」、「對現在年輕人行為舉止不敢苟同」。