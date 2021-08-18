暑期觀光潮來臨，歐洲多國人流指數均有增加趨勢，也導致旅遊勝地南歐疫情升溫。北歐國家雖然疫苗接種率高，卻仍受印度變異株（Delta）影響，其中的冰島7月中後確診數暴增，多數本土個案都是突破性感染，突破性感染比例，又以嬌生疫苗居多。當地8月中起，已開始針對接種嬌生疫苗者施打mRNA加強劑。

台大公衛學院今舉辦新冠肺炎防疫科學線上直播，公衛學者范僑芸表示，南歐旅遊勝地繁盛，在暑期觀光潮來臨之際，人流指數有所增加，其中西班牙增加了13％、義大利增加33％、希臘增加43％，疫情也隨之升高。

范僑芸表示，希臘近期出現Delta造成的突破性感染及死亡，當地的防疫措施也開始升級。由於希臘有很多小島，當地針對國內島嶼班機的旅客，要求提供72小時陰性檢測證明（PCR或抗原快篩），且落地後還需進行抗原快篩，並維持戴口罩措施。

西班牙亦有突破性感染問題，當地採取的作法與希臘相似，要求旅客落地後進行現場PCR或抗原快篩；義大利則開發APP，推行疫苗通行證，於餐廳、博物館甚至海邊都須出示才能進入，否則可罰400-1000歐元。

至於北歐，疫苗接種率最高的國家是冰島，接種1劑者有91％，完整接種疫苗則有87％，但也發生了突破性感染。公衛學者任小萱指出，冰島7月以前防疫做的很好，很久以前就開放多國入境，但7月中後受Delta影響，個案數暴增，不過重症、死亡仍然守的好，2021年的3705名個案中只有1人死亡。

任小萱表示，冰島接種的廠牌有4種，嬌生、AZ、莫德納和BNT，接種比例分別是9％莫德納、11％嬌生、24％AZ、56％BNT。然而7月開始的本土個案多數都是突破性感染且無症狀，突破性感染的廠牌，由高至低依序為嬌生1.2％、AZ0.45％、BNT0.3％、莫德納0.27％。另當地第4波疫情感染者多數都是20-39歲的年輕人，此年齡層約有7成施打嬌生疫苗。

有鑑於Delta的突破性感染威脅，冰島8月16日起針對施打嬌生疫苗者接種mRNA加強劑，民眾入境當地也需出示48小時內的陰性證明。另200人集會限制、1公尺社交距離的規範，也延長至8月27日。