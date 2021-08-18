提神飲料「白馬馬力夯」廣告詞「不讓你睡！」一直以來話題性十足，悠遊卡公司原音重現經典，推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，嗶卡時就會發出廣告金句「白馬馬力夯~不讓你睡！」，自8月18日至8月24日在momo購物網獨家預購。

「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」以等比例縮小仿真製作，搭配金色鑰匙圈，不但使用上小巧方便，也適合隨身攜帶，尤其是嗶卡時會發出耳熟能詳的經典廣告詞「白馬馬力夯~不讓你睡！」，想必讓你可以成為身旁人關注的焦點。白馬馬力夯3D造型悠遊卡自8月18日上午11時起至8月24日夜間23時59分止，在momo購物網獨家開放悠遊付會員預購，每個439元，僅限悠遊付結帳，每筆訂單限購2組，活動期間不限購買總數。

momo購物網會員除了可以獨家先預購「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」外，悠遊付分別在8月、9月都祭出高額回饋，自8月20日至8月31日在momo購物網單筆消費滿3000元以上，就能拿到「悠遊付超省付200元現金券」1張，首購客則是拿到「悠遊付超省付250元現金券」1張，每個悠遊付會員限拿1張現金券，共3600張，發完為止。

9月起回饋再升級，自9月1日至9月9日，在momo購物網單筆消費滿20000元以上，就能獲得6%悠遊付回饋金，每悠遊付帳戶回饋上限1500元；新會員回饋比率提高至8%，每悠遊付帳戶回饋上限也提高至2000元，回饋額滿將在悠遊卡Facebook官方粉絲團公告。