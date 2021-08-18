溫昇豪與連俞涵現身《茶金》前導海報。（公視提供）

公視與客委會合製時代生活劇《茶金》，甫獲台北電影節邀請特映特別版， 8月18日立即加碼推出90秒超高畫質4K／UHD HDR版前導預告及前導海報，聚焦男女主角溫昇豪與連俞涵感人至深的戀情。溫昇豪說，以現代的角度來詮釋，兩人猶如「大叔跟蘿莉戀情」，含蓄卻充滿粉紅泡泡，閃瞎粉絲眼，粉絲稱讚他們儼然是1949動盪年代最強CP。連俞涵也大讚：「《茶金》前導海報有種福爾摩斯的感覺，很神秘！」該劇將於今年第四季於公視及客家電視首播。

《茶金》的故事靈感源自真實人物與歷史，描繪1949年，全臺灣最大茶葉出口商的獨生女張薏心（連俞涵飾），不顧父親（郭子乾飾）反對，介入債台高築的家族事業，邂逅因懷特公司美援任務重返臺灣的失意戰俘KK（溫昇豪飾），即使身分與使命相差甚遠，背負憂傷過往的KK仍深深吸引著薏心，兩人在一場場的茶葉商戰中萌生亦師亦友的情感，他們的命運與動盪不安的時代同樣充滿著變數。

溫昇豪說，在印度工作的KK為了尋找戰亂中失散的女兒，回到臺灣，進了美國顧問公司工作，遇到了自我成長正在萌芽的新世代女性張薏心，「KK對薏心來說，就是她的一雙眼，帶著她看到世界的樣貌！ KK的眼界，打開了薏心的視角！」KK更是劇中少數沒有看低張薏心的男性，且願意真誠分享、給予鼓勵。

連俞涵稱讚雙魚座的溫昇豪：「感性的程度比射手座的自己多超多倍，而且敏感又細膩，多愁善感，與自己心目中的KK十分貼合。」就女主角的感情層面來說，連俞涵以《茶金》張薏心與《一把青》朱青相對照，覺得兩個角色的情感很相似：「既然愛上，就至死不渝！只是因環境、角色個性不同而有不同的表現方式！朱青是以夫為人生的導航塔，後來放逐天涯；而薏心則如同炭火慢焙的一杯茶，後韻十足！」連俞涵更推薦粉絲細細咀嚼《茶金》的經典台詞：「從一片茶葉，到一杯茶，是一段很漫長的旅程。找一個人，喝一輩子的茶，遇到了，就不要輕易放過。」

導演林君陽詮釋感情戲，沒有愛得你死我活，卻是後韻十足；先前執導的《我們與惡的距離》，溫昇豪與賈靜雯從喪子的悲痛中一步步努力、靠近，進而願意試著攜手走出新人生，令人熱淚盈眶；在《茶金》中，溫昇豪與連俞涵含蓄中卻滿溢著彼此的關愛，溫昇豪彷彿點亮了在大時代洪流中，初出茅廬的孤獨女商人，心中的那盞微弱卻散發光芒的明燈，19歲的少女張薏心懷夢痴想，心裡一步步慢慢靠近38歲的KK。

《茶金》全劇共12集，由瀚草影視與公共電視製作，金鐘導演林君陽執導、徐彥萍、黃國華編劇，連俞涵與郭子乾、溫昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏、許安植主演，結合夯劇《火神的眼淚》，以及《我們與惡的距離》、《一把青》金鐘製作團隊聯手打造，推出台灣首部4K／UHD HDR（高動態範圍）製作連續劇，試圖挑戰台劇地板新高度。