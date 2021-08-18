中央疫情指揮中心與教育部遲遲未公布境外學生入境規範，國民黨立委林奕華指出，這讓新學期準備來台就讀的境外學生頗有怨言，甚至有學生表示乾脆放棄來台灣讀書，可能影響新學期大專校院境外生人數嚴重減少。

林奕華表示，她陸續接到幾位境外生陳情，都說已多次詢問教育部到底何時能入境，但每次得到的答案就是「要問中央流行疫情指揮中心」。林奕華說，大專校院雖然九月下旬才開學，但如果入境還要兩週隔離檢疫、一週自主管理，能不能趕上開學都不知道，更何況還要安排宿舍等生活起居，關乎學生就學權益，政府早就該準備，但動作實在太慢了。

林奕華指出，境外生也擔心萬一台灣政府規定要打完兩劑疫苗才能入境，他們也得即早因應，這些準備都需要時間。林奕華表示，一個月前她就要求教育部盡快公布新學年各級學校共500多位外籍老師入境規定，但教育部的回覆也是「指揮中心還在討論」，拖延至今已造成8月1日起聘的外籍老師們到今天都無法來台。

林奕華說，她早就要求教育部要同步討論，儘早公佈境外生的入境時間與規範。眼看已經八月下旬，各校錄取的將近一萬三千名的境外生到底何時能來、要不要先打完疫苗等規定都還沒公告，林奕華直言，有些境外學生不滿教育部慢動作，已考慮放棄來台就讀，影響所及，不僅是新學年各大專院校的外籍生可能減少，還有選課、宿舍安排等都會一團亂，增加學校行政的工作壓力，甚至也影響到台灣的教育信譽。

據了解，指揮中心13日才同意外籍老師入境專案，教育部則是16日發函各校造冊、登錄，境外生入境則尚在討論。林奕華也呼籲指揮中心讓境外生比照外籍教師入境規定，盡快給明確指示，莫影響各校招收境外生作業與學生權益。