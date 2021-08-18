桃園市一名57歲林姓男子，18日上午上班途中突然感到身體不適，緊急將車輛停靠路旁後，隨即癱坐在地，恰巧平鎮警分局員警巡邏經過發現，主動上前關心，並緊急通報送醫救護，所幸送醫後並無大礙。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住楊梅區的林姓男子，18日上午出門上班途中，行經平鎮區延平路三段時，突然感到身體右半部麻痺無力，本身從事醫療工作的林男驚覺不對，立即將車輛停靠路旁，隨即全身無力癱軟在地，腳趾甲還因此斷裂，整個腳掌都沾滿了鮮血。

恰巧巡佐呂明欽及警員吳曉玲巡邏經過，發現林男癱坐在人步道上，立即停妥車輛上前查看，這才發現意識已些許不清的林男，而林男面對警方詢問已無法清楚回應，員警見狀除趕緊將林男安置妥適外，也緊急通報消防局到場協助救護。

林男的妻子接到警方通知，急忙趕到醫院，看到丈夫平安無恙頻頻道謝，林男恢復意識後也向警方表示，身體可能因為近日過度操勞，導致有輕微中風的情形。幸好發病時巡邏員警及時發現，初步穩定男子狀態，並協助緊急送醫，否則後果不堪設想。