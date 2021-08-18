敦泰(3545)第三季在價格調漲以及出貨量微幅成長下，營收預估持續有雙位數成長，毛利率也將有所支撐，今早盤受到大盤重挫衝擊，不僅摔下200元大關，更遭殺到跌停，其後在大盤翻紅下，跌幅快速收斂，午盤一度回到接近平盤，現階段股價位居所有均線之下，短線技術面偏弱。

敦泰下半年主要成長動能還是以手機TDDI為主，其二則為AMOLED的觸控，去年約出貨3000萬顆，今年則會超過1億顆，其三為光學式指紋辨識，明年TDDI手機部分將會成長。至於非手機領域，包括平板、NB以及車用。敦泰車用TDDI在手案子為最多也是最快導入的，2022年車用部分需要看產能分配，尚在規劃中，其毛利率部分優於手機，若在手案子皆滿足則會達到佔營收比10%，且由於低基期的關係將會有倍數成長。

晶圓代工在第三季持續漲價，為反映成長敦泰第三季擬再向客戶漲價，預期調漲10~15%，出貨量則些微成長，故第三季營收可望有兩位數成長，毛利率也將持續獲支撐。敦泰表示，敦泰對於漲價採取被動態度，漲價幅度要看整體晶圓代工供需狀況，談價是在季底的時候才會談，故現階段對於第四季尚未無法確定，要看第三季晶圓代工端的狀況，至於明年產能，也會持續爭取，應該會比今年多。

敦泰在產能規劃上，並未過度依賴單家供應TDDI的foundry，主要有三家，一家佔敦泰50%，其價格與量都較為穩定，故於成本端上，敦泰相對競爭對手佔據優勢地位。

現階段驅動IC供給缺口仍在，TDDI部分為20%，在目前持續供不應求的情況下，短期內缺口縮小可能性極低，敦泰也表示，已有客戶想簽長約，但由於敦泰現在與過去都沒有做過長約，所以目前正在評估。