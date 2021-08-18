鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)日前舉辦法說會，執行長鄭弘孟表示，上半年受惠5G+、雲服務及邊緣運算、燈塔工廠等3大亮點帶動業績成長，未來將鎖定新能源車的電驅電控、車聯網及工業互聯網3大領域，並將燈塔工廠解決方案應用於半導體領域。

工業富聯2021年上半年合併營收1960.29億元（人民幣，下同）、年增達10.97％。毛利率7.8％、營益率3.84％，優於去年同期7.22％、3.21％。歸屬母公司稅後淨利67.26億元、年增達33.44％，每股盈餘0.34元，優於去年同期0.25元。

工業富聯財務長郭俊宏指出，上半年毛利率及淨利率創近3年最佳表現，且在資本支出年增47％、研發費用支出年增41％情況下，經營現金流仍實現正數表現，為未來客戶的訂單需求及未來產值增加做好準備。

工業富聯上半年5G相關產品業務營收年增達3倍，工業互聯網年增達46.69％，成長動能顯著。鄭弘孟指出，5G業務成長主要受惠端到端的整體解決方案，未來將以硬體為基礎、軟體應用為拓展，支持雲端協作並推廣平台，重點拓展整廠輸出與加值服務。

工業互聯網業務方面，鄭弘孟指出，燈塔工廠解決方案已應用至電子資訊、新能源車等領域，未來將延伸進入半導體領域，運用在工業領域的經驗和技術，協助供應鏈夥伴提升製造效率和良率，進而改善生產效率及產能爬升問題。

對於法人關切在電動車或新能源車的發展計畫，鄭弘孟說明，工業富聯鎖定新能源車的電驅電控、車聯網智慧車載及工業互聯網三大領域發展，並定義未來新能源車將朝向電動化、網路化、智慧化方向升級。

對於晶片等原材料零組件缺貨，是否影響工業富聯雲端伺服器出貨進度，鄭弘孟對此表示，公司客戶大部分為國內外頂尖的雲服務商跟品牌商，對於供應鏈的掌握和管理，搭配公司的供應鏈系統和供應能力，使缺料方面的影響較小。