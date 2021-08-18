國產高端疫苗有效性飽受質疑，國民黨引外交部內部公文爆料，指外交部向邦交國推銷高端疫苗，恐影響邦誼，隔天遭民進黨立院黨團反批洩密影響國安；外交部長吳釗燮主持部務協調會議時，要求徹查洩密。江啟臣18日抨擊說，該查是決策的人，不是吹哨者。

針對高端疫苗保護力受到質疑，立院國民黨團引用外交部內部公文爆料推給友邦疫苗，卻遭民進黨批評在影響國安、洩漏國家機密，甚至外交部長要徹查此事？

江啟臣說，當初公文是我開記者會告訴社會大眾，政府、外交部該查不查，反而追查吹哨者，政府應該保護吹哨者；該查的是外交部本身，呼籲廉政單位、政風單位去查，這中間有無圖利、有無拿人民的來公帑圖利廠商，外交部若是光明正大為何要用秘密方式，為何用密件去函告大使館去做此事，光明正大就光明正大的送啊！

江啟臣指出，美國、日本捐贈台灣有偷偷摸摸嗎？他們很大方直接宣布送台灣多少劑的莫德納疫苗、AZ疫苗，台灣要送高端疫苗就大大方方講，在怕什麼？反倒是大家比較關心疫苗有沒有效？有沒有風險，這才是大家關心的，外交部不要搞錯重點？該查是決策的人，不是吹哨者。

針對五倍券原本1000元換5000元，現在直接領5000元是否錢坑會越來越大？

江啟臣認為，最後直接給現金就好，反而節省幾10億的行政成本，這樣的德政為何不做？我保證現在轉個彎直接發現金民意支持度一定會提升，振興券是振興經濟或振興個人名望，老百姓看的很清楚，此時此刻，依造百分之八、九十以上民意，希望政府發現金，就趕快發現金就好。