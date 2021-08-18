彰化縣長王惠美18日上午代表彰化縣政府接受「財圑法人郭台銘文教基金會」透過「財團法人消防發展基金會」及「中華民國義勇消防聯和總會」捐贈3組自動心肺復甦機予彰化縣消防局，王惠美表示，新增3台加入緊急救護行列，讓機器成為救護現場的一雙手，提供更高品質的CPR按壓，救回更多寶貴的生命。

財團法人消防發展基金會董事卓伯源、高虹安、執行長邱昌其及副執行長周家瑋等人特地代表基金會前往彰化縣政府致贈，希望在疫情期間基金會捐贈的救護器材，能幫助消防弟兄在前線防疫、救護時能更加安全且無後顧之憂。卓伯源表示，郭台銘先生透過消防發展基金會的平台，捐贈了一筆6000萬元的善款，由各單位提出需求。「政府資源有限，民間力量無窮」。

王惠美表示，到院前緊急救護是醫院急診室的延伸，與死神拔河、分秒必爭，若遇到無呼吸心跳(OHCA)的病患，需由救護人員不斷實施胸外按壓，「自動心肺復甦機」可以不中斷的提供病患高品質CPR按壓，讓病患在送往醫院過程中能接受不中斷且高品質CPR的急救，提高存活率。

去年消防局救護次數已達到5萬5286件，平均每天出勤151件，去年自動心肺復甦機成功搶救30名OHCA患者康復出院，足見充實的急救裝備，結合消防救護人員到院前快速給予急救處置，可大大提升病患存活率。

王惠美表示，這次受贈的3組自動心肺復甦機，每台94.5萬元，共283.5萬元，分別配置彰化分隊及田中分隊，達成消防局一線救護車(42輛)全面配置自動心肺復甦機。去年2月迄今，消防局已執行1811趟次疑似COVID-19個案救護勤務，每次出勤救護人員皆須長時間穿著個人防護裝備，非常辛苦，得到捐贈，讓鄉親的生命及健康獲得更大保障。