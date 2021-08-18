國民黨主席江啟臣日前爆料一份外交部電報，內文直指外交部發文給駐友邦大使館，詢問捐贈高端疫苗事宜，民進黨立委隨後要求外交部應查洩密，外交部長吳釗燮事後要求徹查，近期傳出外交部將查洩密。國民黨立院黨團總召費鴻泰今批評外交部藉此讓內部不敢再吹哨，「心態回到警總戒嚴時代，實在是非常可惡。」

費鴻泰表示，外交部在高端疫苗通過EUA當天就發函給友邦，是為了幫高端疫苗護航，現在應該跟外界說清楚講明白，而不是追查誰洩密，這就是外交部有人在搞鬼，要讓未來不敢有人再出來吹哨，如果高端到時候沒有保護力，對得起友邦國家嗎？國際形象不會被影響嗎？

國民黨立委林奕華並指出，不只外交部，在她陸續揭發食藥署第二類人數暴增問題後，衛福部食藥署的政風單位最近也在查洩密。外交部、食藥署不思檢討，不想被監督，反而是要求徹查洩密，政府的心態如果是這樣，未來公僕們如何把事情做好？