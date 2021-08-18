國立海洋科技博物館為讓全民更了解鯨豚，委託鯨魚龍生態公司，將小花紋海豚製作成骨骼標本。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆海域近年陸續出現鯨豚蹤跡，2018年曾有一隻小花紋海豚迷航至八斗子漁港，經救援仍不幸死亡，國立海洋科技博物館為讓全民更了解鯨豚，委託鯨魚龍生態公司製作成骨骼標本，目前陳展於典藏館一樓，是國內少有完整花紋海豚幼體骨骼的標本。

基隆八斗子海域8月7日首度出現熱帶鬚鯨，為台灣留下一筆紀錄，也引起大眾與台、日相關專家與學者們關注。海科館表示，鯨豚屬於保育類動物，國內也曾有鯨豚擱淺、搶救等多起案例，2018年8月7日八斗子漁港也曾發現一隻迷航2天的小花紋海豚，經救援人員多次引導出海仍無效，最終因體力不支沉入港邊消波涵洞內死亡。

小花紋海豚死亡後，被送到海科館進行研究。海科館長陳素芬說，經獸醫解剖發現牠仍為幼體、身形消瘦，且有被其他生物攻擊痕跡，胃內僅殘留塑膠碎片，顯示與鯨豚媽媽失散後長時間未進食，最終體力不支而亡，也顯現人類在海域活動對海洋生物的影響。

陳素芬表示，為讓全民更了解鯨豚，並為東北角海域留下紀錄，續委託鯨魚龍生態公司協助製作成骨骼標本，目前陳展於海科館典藏館一樓，也是國內少有完整花紋海豚幼體骨骼標本的展示，她提及，生物標本典藏同除了為自然史留下證據外，也兼具科學與大眾教育意涵。

協助進行標本製作的鯨豚專家李宗翰指出，海豚的幼體因為軟組織非常多且未鈣化，故在標本製作上有一定難度，需要特殊技術才能夠完整的保留骨骼，而鯨豚有時在外觀上看似無異常，但從骨骼標本上能看到其生前受傷與病變的痕跡，對於鯨豚相關研究非常有幫助。

國立海科館研究典藏組主任施彤煒進一步說明，為了提升社會大眾對於鯨豚的認識與海洋資源的永續，與專業科學繪圖師江勻楷合作研發教案，希望透過視覺化的方式呈現花紋海豚的構造，以及鯨豚適應水中生活的方式，並設計一系列互動體驗，以多元方式展開體驗與學習。