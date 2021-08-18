國民黨主席選舉9月25日投票，競爭激烈，前彰化縣長卓伯源擔任財團法人消防發展基金會董事，18日代表到彰化縣政府捐贈會後，對於參選國民黨主席，強調黨主席不該球員兼裁判。

卓伯源今天到彰化縣政府捐贈，表示充分感受縣長王惠美對防疫的付出成和果，對彰化縣表達高度肯定，最縣市政府的後盾，政府的力量有限，民間力量無窮，疫情緊張，人民要疫苗，是正當生存的權利。

捐贈會後，卓伯源批評，民進黨掌控國會和輿論，人民是主人，政府是僕人，但現在倒過來，對民意置若罔聞，紓困民意希望發現金，但卻發五倍券，要團結起來，恢復民主的常軌，恢復制衡的力量。

卓伯源也表示，在國民黨主席參選人中，自己是出身基層，擔任過縣議員、副縣長、立委、縣長，選舉過程中，知道基層的聲音，國民黨員、基層民眾，都希望有一個專職的黨主席，帶領未來總統選舉，若是本身又想選總統，就會變成球員兼裁判，重蹈過去失敗覆轍，後果不堪設想。

卓伯源表示，拜訪過郭台銘，韓國瑜、王金平、馬英九、吳敦義，洪秀柱等，「都認為我應該勇敢站出來，承擔更多責任，為人民做更多事情」，卓伯源說已經沉潛六年，覺得這個時刻，應該利用對基層的了解，挺身而出，為國家做事，為人民找到幸福。

對於媒體詢問，江啟臣今天也拜會台中市政府，今年行程是否有互相較勁的意味，卓伯源表示，行程早已經安排，也拜訪過彰化縣議會，沒有見到議長，有見到副議長，過去他也是議會一分子。

卓伯源也強調，國民黨主委選是黨內封閉型的選舉，應該是一場君子之爭，談理念。談政策，不要做無謂人身攻，目前參選人都是各有所長，一時俊彥，相信黨員同志有智慧判斷，選出現階段最適合領導國民黨的主委，專職無私帶領國民黨前進的黨主席。