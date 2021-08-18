台北市衛生局今日公布1名確診個案足跡，案號為15978，個案於16日採檢確診，感染源待釐清，曾在13日晚間搭乘搭乘台北捷運，分別去過港墘、忠孝復興及龍山寺3站，含括北捷藍線及棕線，目前個案搭乘過的車廂都已完成清消。

據衛生局公布的公共場域活動史，個案曾在13日晚間19時40分至20時18分，先是從捷運港墘站搭往忠孝復興站轉車，再從忠孝復興站前往龍山寺站。