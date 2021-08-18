北市公布1確診足跡 曾出入北捷這3車站 13:252021/08/18 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市捷運局今日公布個案足跡。（北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局今日公布1名確診個案足跡，案號為15978，個案於16日採檢確診，感染源待釐清，曾在13日晚間搭乘搭乘台北捷運，分別去過港墘、忠孝復興及龍山寺3站，含括北捷藍線及棕線，目前個案搭乘過的車廂都已完成清消。 據衛生局公布的公共場域活動史，個案曾在13日晚間19時40分至20時18分，先是從捷運港墘站搭往忠孝復興站轉車，再從忠孝復興站前往龍山寺站。 新北花蓮旅遊團6確診「5人在北市工作」北巿急匡列210人 北捷4線9車站淪陷 新北花蓮團確診足跡曝光 #個案 #搭乘 #捷運 #港墘 #忠孝復興 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「饗饗」信義微風店爆確診足跡！匡列81人 27日前禁止內用 11:522021/08/17 生活 直播》新北＋2 侯友宜疾呼：更高標準檔境外病毒 14:462021/08/18 生活 大陸本土＋6 揚州第11次大檢測 04:102021/08/18 焦點新聞 新北親友團6人確診再擴大 北市急匡列223人採檢「1人陽性」 16:162021/08/17 生活 新北親友旅遊＋6 確診女南北吃透透 04:102021/08/17 焦點要聞 抽2000元吃飯金 Xpark買1送1 桃振興好康一波波 12:162021/08/18 生活 國際Delta疫情嚴峻 侯友宜：盼有更嚴格標準阻擋境外病毒 10:272021/08/18 生活 鶯歌鐵路地下化 規畫智駕車串連新舊站 14:382021/08/18 寶島 北市＋2！萬華、內湖各1例 未滿10歲童也染疫 16:322021/08/17 生活 基隆通勤族有福！1579增聯合報站 許淑華、蔡適應親送麥當勞 11:122021/08/18 生活 桃園特殊交友圈傳55人 清零再等等 04:102021/08/18 地方新聞 生活熱門新聞 印度女入境3個月PCR轉陽確診！連2天進場看職棒 9處足跡曝光 - 生活 打氣不如預期 20萬高端謎蒸發 鄉民一句話酸爆 - 生活 國內爆9例突破性感染 莊人祥：都是打AZ - 生活 年收300萬像甲級貧戶 竹科媽媽曝超競爭生活模式 - 生活 男買威力彩7數字離奇相同 網驚：你中獎了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。