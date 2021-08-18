據了解55歲的周姓女職員，是南瑤宮的資深員工，長期畏懼時將香油錢存入專戶中，累積侵吞515萬元的香油錢，目前檢方正全力調查中。（本報資料照片）

彰化市南瑤宮爆發有女職員私吞高達515萬元的香油錢，彰化檢方18日指揮廉政署中部調查組搜索公所寺廟室，將相關資料帶回釐清案情，據了解55歲的周姓女職員，是南瑤宮的資深員工，長期將香油錢存入專戶中，累積侵吞515萬元的香油錢，目前檢方正全力調查中。

續了解南瑤宮這名55歲的周姓女職員，平時負責香油錢匯入公庫等工作，但實際上卻未據實上繳像是點燈費、香油錢等費用，每次侵吞的數額都不多，長達數年原以為神不知鬼不覺，但去年公所核帳時查出帳目不對，才讓這起事件曝了光。

目前全案移送檢調，今天檢調搜索公所寺廟室，並調閱相關資料，也訊問相關人等，要清查出犯案手法、犯案時間等。

彰化市長林世賢表示，去年12月就發現該名女職員疑似私吞香油錢，當下就主動將全案移送司法機關偵辦，也親自拜會彰化檢方，希望能全力追查，公所也會全力配合。他強調清廉是他對市民的承諾，也是基本要求，市公所管理是廟公開透明，也期盼檢方勿枉勿縱。