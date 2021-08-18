日前桃園大眾捷運公司總經理遭爆傳出婚外情，18日甚至遭媒體爆出蒲鶴章修改身分證偽裝單身身分，桃園大眾捷運公司表示，總經理蒲鶴章因需全職照顧重病家人而請辭現職，依照桃捷公司章程，將提報董事會予以解任。

桃園大眾捷運公司表示，總經理蒲鶴章因需全職照顧重病家人而請辭現職，依照桃捷公司章程，將提報董事會予以解任，並指出，總經理職務將由陳定漢副總經理暫代，桃捷公司補充，待董事會相關程序通過後，請辭將即刻生效。