外遇竄改身分證裝單身 桃捷總經理蒲鶴章請辭 13:312021/08/18 中時 蕭靈璽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃捷公司董事長劉坤億。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前桃園大眾捷運公司總經理遭爆傳出婚外情，18日甚至遭媒體爆出蒲鶴章修改身分證偽裝單身身分，桃園大眾捷運公司表示，總經理蒲鶴章因需全職照顧重病家人而請辭現職，依照桃捷公司章程，將提報董事會予以解任。 桃園大眾捷運公司表示，總經理蒲鶴章因需全職照顧重病家人而請辭現職，依照桃捷公司章程，將提報董事會予以解任，並指出，總經理職務將由陳定漢副總經理暫代，桃捷公司補充，待董事會相關程序通過後，請辭將即刻生效。 桃議長視察虎頭山新創園區 鼓勵培養更多人才 桃市新總圖將啟動 8／17聯合招募350名志工 #總經理 #蒲鶴章 #請辭 #桃捷公司 #全職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃市消防局四大隊新分隊長佈達 持續守護民眾安全 16:252021/08/16 社會 桃孩童家庭防疫補貼25億 25萬學子受惠 18:202021/08/14 生活 修正財務評估 中捷橘線送中央審查 15:452021/08/14 生活 北市公布1確診足跡 曾出入北捷這3車站 13:252021/08/18 生活 抽2000元吃飯金 Xpark買1送1 桃振興好康一波波 12:162021/08/18 生活 《電機股》捷流閥業第2季獲利史上次高 H1每股盈餘3.97元 08:032021/08/13 財經 《航運股》台驊投控Q2每股盈餘13.32元 賺贏過去5年全年 16:502021/08/13 財經 中捷旅客回流 8月平日運量破萬人 04:102021/08/17 地方新聞 北捷4線9車站淪陷 新北花蓮團確診足跡曝光 15:172021/08/17 生活 桃捷總座爆婚外情竄改身分證裝單身 桃市府回應了 12:592021/08/18 生活 桃市府與陽明交大合作打造ewant數位教學專區 17:312021/08/16 生活 生活熱門新聞 印度女入境3個月PCR轉陽確診！連2天進場看職棒 9處足跡曝光 - 生活 打氣不如預期 20萬高端謎蒸發 鄉民一句話酸爆 - 生活 國內爆9例突破性感染 莊人祥：都是打AZ - 生活 年收300萬像甲級貧戶 竹科媽媽曝超競爭生活模式 - 生活 男買威力彩7數字離奇相同 網驚：你中獎了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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