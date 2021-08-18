美國撤出苦撐20年的阿富汗，塔利班只花1個月就攻陷喀布爾，引發全球關注。阿富汗是否將成為H2的市場「黑天鵝」？復華投信國內股票部主管暨復華台灣好收益、中小精選基金經理人沈萬鈞表示，地緣政治事件的確會提高投資風險，尤其是中美間的關係發展，不過，當市場在技術面偏弱時，利空通常都會被數倍的放大，阿富汗事件對金融市場的衝擊仍持續觀察和評估。但現在看到的是股市投資人信心面不足問題。

沈萬鈞表示，台股往年經驗，在8~9月出現利空測底，之後往往就會在10月中反彈，投資人可以把握低接的投資機會。建議可透過具分紅機制之台股基金，同步掌握產業投資機會，並藉由每半年有機會實現之資本利得之回饋，滿足退休理財等需求。

而在布局方向，沈萬鈞特別看好車用相關的上、中、下游，包括矽晶圓、封測、車用零組件及車載系統等，此外伺服器、5G、AIoT、雲端、高速運算/高速傳輸等較具成長性產業獲利表現機會。而應避開的方面，例如今年一直喊「缺料」而股價被拱高的一些電子零組件。

沈萬鈞表示，短線台股受電子下游需求雜音而出現修正，但國際市場對資通訊產品需求仍強、存銷比偏低；此外，籌碼面凌亂使成交量下降，但多屬消息面影響，整體經濟基本面仍正向，故近期盤勢震盪以短空長多視之，等待籌碼沉澱。