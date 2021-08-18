經濟部今發布數據指出，因應全球經濟復甦，上半年國內能源消費成長5.7%，其中工業部門能源消費增加9.8%、住宅部門能源消費增加2.5%。

受惠歐美國家陸續解封及推動大型基建計畫，加以新興科技應用商機延續，帶動台灣整體產業動能增強，今年上半年與去年同期相比，國內能源消費增加5.7%，而能源供給減少1.5%，則因油品出口受國際疫情未完全穩定影響，煉油廠產能尚未回復以往水準，使原油進口量明顯減少12.2%所致。

數據指出，工業部門因國際對科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，刺激廠商擴增國內產能，使工業部門能源消費增加9.8%。運輸部門因5月本土疫情爆發後，三級警戒限制民眾外出，交通量下降，運輸用油隨之減少，使運輸部門能源消費減少4.1%。住宅部門因民眾居家時間拉長導致住宅用電增加，使住宅部門能源消費增加2.5%。服務業部門因批發及零售業外銷訂單成長，能源消費隨之上升，加以各級機關支援防疫執勤與待命時間拉長，公共行政業能源消費增加，使服務業部門能源消費增加3.4%。