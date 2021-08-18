國際大廠、半導體產業回流購地設廠，甚至進駐國內各大科學園區，替科學園區周邊創造龐大的就業機會、人口紅利及薪資水準的成長。據內政部實價登錄資料，統計近三年1~6月全台主要科學園區周邊住宅交易價量，其中以台南科學園區漲幅最明顯20.8%，其次是新竹科學園區成長13.6%，及台中科學園區漲幅13.0%位居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台南科學園區周邊房市近年的快速成長，主要受惠於台積電宣布於台南科學園區擴大設廠，吸引國際半導體大廠艾司摩爾(ASML)、GOOGLE及多間半導體中下游供應商進駐，創造了大量的就業機會。市場看好大廠進駐後，地方經濟和就業機會表現，加上不動產價格相對中、北部便宜，因此吸引不少投資、至產族群搶進，房價呈現漲勢，近三年平均單價從2019年14.4萬元成長至今年17.4萬元，漲幅高達20.8%，居全台科學園區之冠。熱門交易則多落在距離南科較近，交通、生活機能較為成熟的新市中正商圈、南科車站、善化車站周邊。

新竹科學工業園區是台灣發展最早的科學園區，也是最知名的科技產業聚落，竹科新貴所得高且收入穩定，在購屋、置產剛性需求強勁下，周邊房市交易火熱，買盤穩健使房價持續走高，住宅單價從2019年24.2萬元成長至今年27.5萬元，三年房價漲幅達13.6%。購屋熱區多落在距離竹科最近的關埔重劃區，周邊生活機能成熟，除了有好市多、迪卡儂等連鎖量販進駐，提供日常採購需求，生活、交通機能及學區皆具的條件下，吸引許多竹科人就近置產。

而統計今年上半年全台五大科學園區周邊交易量，以北市內湖科學園區交易最為熱絡，以交易量383件奪冠。陳金萍指出，「內湖科技園區」是最靠近首都的科學園區，因其優越的地理位置、交通路網，讓不少科技產業、國際企業爭相搶進，除了有光寶科技、仁寶電腦等企業研發中心，近年AIT、台塑集團、萬海航運、星宇航空也紛紛插旗，帶來龐大的就業人口，為支撐周邊房市的重要關鍵。近年因周邊成交多筆「西華富邦」、「碧湖畔」及「長虹天璽」高單價的豪宅商品，更是推升區域房價來到65.7萬元。