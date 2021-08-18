嘉義縣政府18日在縣立永慶高中設大型接種站，為近期聘用的代理、代課教師進行AZ疫苗接種。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府18日在縣立永慶高中設大型接種站，為近期聘用的代理、代課教師進行AZ疫苗接種。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

繼幼兒園、高國中小教職員工施打疫苗後，嘉義縣政府18日在縣立永慶高中設大型接種站，為近期聘用的代理、代課教師進行AZ疫苗接種，規畫1天內打完1093劑，讓老師們開學時能無後顧之憂為教學做足準備。

這次縣府獲中央配發疫苗，取得教育部核定名單後，旋即規畫接種時間及地點，考量分流與交通便利，選擇在永慶高中設大型接種站，至8月17日止，嘉義縣人口數疫苗接種覆蓋率已達33.96％。

嘉義縣長翁章梁今也親自到場關心接種情況，並分享這次施打AZ疫苗，他自己也接種AZ，不管哪種品牌都好，打進身體就可以減少重症機率，還說接種過後口罩不能離身，像他觀察到近期耳鼻喉科生意不太好，肯定是民眾口罩戴的好，感冒機會也降低了。

教育處代理處長李美華指出，即將開學，許多學校進用代理、代課教師，再加上部分人員原登記外縣市施打，但尚未接獲通知，為確保學校教職員工開學前能獲得防護，教育處主動連絡衛生局在設置大型接種站，並全依名冊通知當事人到場接種，兌現中央及地方政府的承諾，讓高中以下教職員工都能在開學前至少注射第一劑。