規畫已達10年之楠西梅嶺果樹專區，終於在今年8月初獲同意辦理計畫內部分林班地解編。（劉秀芬攝）

規畫已達10年之楠西梅嶺果樹專區，在立委郭國文多次協商爭取下，終於在今年8月初獲同意辦理計畫內部分林班地解編，18日林務局、國有財產署、台南市府相關單位與梅嶺果農代表舉行說明會，討論辦理移撥等相關程序，希望能在6個月內完成作業，帶動地方農業觀光經濟，也成為國內果樹專區指標。

郭國文表示，2019年底就曾在梅嶺舉辦過林業用地問題之公聽會，去年6月更是特別針對果樹專區之進度召開說明，今年年初還邀請農委會主委陳吉仲與果農面對面座談。經過多次計畫修正送審後，終於獲得核准同意計畫內宜農牧地185公頃多之租地與1998年7月21日前非營林態樣部分，辦理林班地解編。

林務局表示，解編之國有林地後續經台南市政府依查定結果辦理編定為農牧用地，需申請移交國有財產署接管，後續再由農民向國產署辦理租約。不過，相關資料還需逐筆釐清原使用情況，可能會花費一些時間。

市府農業局表示，後續依照送審計畫內容持續辦理解編，同時規畫休閒農業區，而依照休區設置休閒農場，則可以解決建物合法性問題，讓休閒觀光業可以更加發展。有合法身分，也能修繕農路，農產遇災損也可以申請救助。

梅嶺果農代表梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，原本林務局管理林班地以造林為主，梅農於梅園混植造林，弱勢梅樹常生長不良死亡，造成梅嶺梅樹愈來愈少，觀光價值降低，解編後在一定標準下，農民在作好水土保持前提下，就可以繼續種植梅樹。

許鴻文說，梅嶺林班地解編是全國首例，大家都沒有相關案例可循，例如林班地紙本界線與現有實際界線略有偏差，希望能參照實況調整，希望相關單位在執行過程，隨時與地方保持良好互動溝通，創造公私最大利益，也成為國內果樹專區指標。

郭國文說，梅嶺果樹專區內的林班地獲同意解編，已經是跨出最重要的一步。過去花了10年的時間來跨出這一步，希望「頭過身就過」，後續的相關流程盼相關單位能從速來辦理，讓政府的美意能儘速讓果農有感。

郭國文也希望，讓梅嶺果樹專區成為台灣觀光農業的指標，若有機會，除了梅樹外，當地香蕉山地名也能恢復種植香蕉，一同帶動在地農業觀光休閒經濟發展。