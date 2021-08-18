台股今(18日)演出戲劇性大逆轉，雖然當沖降稅延長政策已經拍板，但早盤仍下殺240點，盤中又傳出券商被主管機關找去「喝咖啡」，被視為台股止跌訊號，航運股率先領漲，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海午盤紛紛亮燈漲停，大盤指數反轉向上，硬是拉了250點讓指數由黑翻紅，悶了9天的台股展開絕地大反攻，終場加權指數收在最高點16826.27點，上漲164.91點，收了一根9天不見的紅K棒，指數高低震盪達407點，成交值也放量至4174億元。

台股開盤以16630.99點開出後，指數馬上跳水狂殺逾240點，台積電早盤跌逾2%，來到566元，下跌14元，電子、傳產、金融各類股全面下跌，面板雙虎友達、群創逆勢撐盤，隨著航運股逐步止跌，中航率先登上漲停，聯電、聯發科開低走高，聯電收盤漲2元，收在58.1元，漲幅3.57%，聯發科站回900元，以912元作收，漲幅也有3.64%。

大盤指數在10點過後開始向上緩步走升，11點過後指數第一度翻至平盤之上，但沒有維持很久隨即翻黑，接近午盤時再攻一波，指數順利翻紅突破16800點關卡。

航運族群對推升大盤翻紅功不可沒，長榮、陽明、萬海三雄紛紛亮燈漲停，長榮收在136元，陽明收在136.5元，萬海以226元作收，類股指數上漲7.58%，占大盤成交比重近3成。

近日大漲的高端開低走低，終場收在335.5元，下跌31.5元，跌幅8.58%。