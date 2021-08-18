全台疫情趨緩，在家認真的防疫的民眾們，也漸漸開始規劃小旅行欲抓住夏日尾聲，設計購物網站Pinkoi即日起至25日推出「體驗季」，精選多種特色體驗活動;而旅遊美食圖鑑平台Wallker，則網羅全台22縣市早餐名店，推出「全台最完整早餐名店指南」，並於網路上推出票選活動，並隨機抽獎送免費千元早餐兌換券、入住星級飯店。

Shine Carving光雕組合包＋教學影片，1150元起。（Pinkoi提供）

Pinkoi本次精選的活動內容包含秘境探險、地方深度旅遊、豪華露營、手作體驗等，其中Uniquefun清水斷崖立槳活動，帶你在太平洋上欣賞太平洋海天一線的日出美景與清水斷崖的壯麗景致，且一人成團讓你在太平洋上享受寧靜美好，另外也有線上體驗，如擂茶DIY體驗材料包、Shine Carving光雕組合包、l’m nunu水彩速寫等活動，宅家也能過得精彩，凡於19日至25日單筆訂單含「體驗活動 / DIY材料」商品，結帳時輸入優惠序號「@expfest2021」，消費滿1500 元，即享120元現金折抵優惠；消費滿2000元，還可獲得價值新台幣1480元的限量「WOKY隨行保溫保冷杯」

Wallker推出「全台最完整早餐名店指南」，並推出網路票選活動抽好禮。（Wallker提供）

Wallker推薦早餐：台北大稻埕永樂米苔目。（Wallker提供）

Wallker推薦早餐：彰化阿泉爌肉飯。（Wallker提供）

Walker網羅在地名人、Walker資深美食編輯推薦及Instagram最紅的特色在地早餐名店，，讓暑假微放風也不愁找不到道地早餐名店，另外，這次也推出Instagram全台灣22個縣市的即時早餐店Top 10排行榜，零時差即時更新目前全台打卡人次最多的網紅風格早餐店，同時也舉辦網路票選活動-「Walker早餐節-PK爭霸戰」，投票應援自己的早餐主張，每週四公布題目，周一公布勝出一方的六位幸運兒，即可獲星級飯店，還有悠遊付 Easy Wallet儲值金、兆品酒店台中、怡客咖啡、晨間廚房早餐兌換券等豐富好禮。