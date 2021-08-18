江啟臣上午拜訪台中市議會國民黨團，受到黨籍市議員的加油打氣。（陳世宗攝）

江啟臣指出，尋求黨主席連任第一站選擇台中，希望在不同階段都能夠找回初心，都維持夠維持當時從政的初心，為民服務、為鄉親服務。（陳世宗攝）

國民黨主席爭霸戰江啟臣昨天正式登記後，立馬展開拜票行程。18日首站就直攻台中市議會國民黨團尋求「自家人」力挺。江啟臣指出，他拜票理由是國民黨在他接任前被打到趴民調只有11％，最近民調首度超越民進黨；角逐連任訂下5大承擔與5大目標，只要一項未達標就自動請辭。

問鼎國民黨主席連任的江啟臣，今天上午10時30分到台中市議會國民黨團拜會，黨團共有21位議員出席談話會。連勝文子弟兵黃健豪擔任國民黨革實院副院長，今天特地親自出席備受矚目。黃健豪說，他是台中子弟又是國民黨議員，基於禮貌必需出席。

國民黨團書記長陳政顯說，市議會因業務質詢，今天輪到幾位議員質詢，絕大多數是專程趕來，凸顯對江啟臣的支持很高。議員到場是否能化為實質的選票支持？議員們強調，這須看黨代表的登記情形，看黨員對這次黨內大選的關注度，江啟臣接掌黨務僅一年半，這部分還得再加強。

市議會副議長顏莉敏除全程陪同江啟臣外，她說昨天哥哥顏寬恒還陪同江啟臣登記；她說江啟臣擔任主席一年半以來，讓國民黨從谷底翻升，國民黨最困難的時刻，主席他一力承擔，關鍵時刻與國民黨站在一起，尤其萊豬公投綁大選議題，將國民黨聲量帶上高鋒，主席是在地人，台中人應該共同來支持他。

江啟臣開出競選支票說，他尋求支持的理由，包括有5大承擔及5大目標，即國民黨兩項公投全數過關，邀請領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流，2022縣市長選戰藍營至少拿下15個縣市、直轄市要一半以上，提名明星級不分區立委前三名讓社會有共鳴，2024總統大選扮演「造王者」找出總統候選人、立院國會過半等。

江啟臣強調，5大目標中，只要有其中1項沒有達成，就自動請職！同為台中人、共同為台中打拼！