蕭敬騰（老蕭）昨晚出席《湖南衛視新潮好物夜》，帶領40位舞者震撼演唱〈猴籠〉，氣勢十足的舞蹈表演加上搖滾嗓音的完美詮釋，一登場就令人大開眼界，高人氣的他，也讓直播間瞬間湧入近3000萬人。他緊接著再帶來大家耳熟能詳的歌曲〈怎麼說我不愛你〉，氣勢磅礡的編曲，高亢的歌聲，再搭配老蕭獨特的個人魅力，主持人也直呼：「聽到無法自拔了！」頓時忘了要接續主持，笑翻線上的網友。

老蕭在正式登台演唱前，先於後台與線上的粉絲進行互動，被主持人問到新專輯以及新歌的進度，老蕭透露：「8／27即將有一首新歌會上架」此話一出，線上粉絲立刻在聊天室暴動，紛紛表示超級期待，老蕭也加碼表示，今年新專輯就會與大家見面了，不斷有新作品以及新計畫的老蕭，一直都帶給大家驚喜，線上的朋友表示，身為老蕭的粉絲真的是太幸福了，超期待新專輯。

向來喜歡與大家分享美食的老蕭，在成都開設的「傅面面」被網友封為匠心實力派的麵館，老蕭也表示，一碗只要約台幣30元就可以品嚐到酣暢淋漓的市井好味道。他也非常歡迎關於吃的節目來邀約他，除了他本身愛美食，也喜歡分享美食，主持人表示連他自己都超想看到老蕭上節目分享美食。