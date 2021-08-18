王宇婕飾演的機器人依依喜歡上李睿紳。（三立提供）

王宇婕飾演機器人依依。（三立提供）

王宇婕飾演機器人依依力大無窮打傷陳珮騏。（三立提供）

王宇婕相隔1年再度回歸三立八點台劇，在《天之驕女》中，以無七情六慾的表情初登場。最新劇情中，因王宇婕飾演的「依依」力大無窮把陳珮騏打傷，又以驚人的速度追車，接而連三的怪異行徑讓身邊人開始起疑心，唯獨愛人李睿紳沒看出王宇婕「不是人」的端倪，被網友笑說：「果然被愛蒙蔽了雙眼」。這次王宇婕跳脫以往瘋女人形象，編劇將她寫成「機器人」角色，要她在不破哏的情況下，還要凸顯機器人空洞表情以及定格的肢體動作，讓王宇婕直呼太難了。網友也對於八點檔出現「機器人」角色，直言「果真無極限」！

被問演機器人最困難的是什麼？王宇婕笑說這次演機器人，因為不能像人類一樣有太多表情，為了不被發現，所以要演得很像人，大喊「快得內傷了」。劇中她因開始喜歡上李睿紳被陳霆「重置」，演出時需要明顯的眼神空洞。她記得有一場與李睿紳的感情戲，她從空洞中被喚醒，但動作和表情不能落差太大，但又要讓觀眾看得出來她對男方眼神再次改變，從一個不知道感情的機器人到愛上對方，她覺得滿有挑戰的。而最難的地方又不能演得太像機器人，因為這樣很容易被劇中人看穿，所以所有情緒都只能靠眼神，就像劇中看到李睿紳受傷或是被他講話的內容感動，都不能輕易掉眼淚，真的很不容易。

最近劇情中「依依」要被「reset」，王宇婕被問到如果機器人可以升級會想要調整什麼？有人幽默問「胸部大？肌肉女？還是內建發射木蘭飛彈的特殊能力？」王宇婕笑說如果可以，比較想要依依這個機器人可以有「變透明」的能力，讓別人看不到，這樣在打戲時她就能突然間隱形，不想打的時候還可以偷跑。因為隱形可以有很多有趣橋段發揮，例如就可以對陳志強報仇然後捉弄他，或者去嚇人而不是讓別人來嚇自己了，「我希望依依不要會很多人都想要的讀心術這種特殊功能，因為知道每個人在想什麼太累了，只會讓心情更不好而已」。

這次她在劇中有很多武打戲，也是新的挑戰，她覺得辛苦的部分是因李睿紳身高超過180公分，為了與他對戲時鏡頭看起來身高差不多，她需要穿有跟的鞋子，但穿著高跟鞋打戲就會比較困難，且這次戲服每一套衣服都要方便她打架。這角色原本設定一開始是潛伏在酒店上班，為的就是接近李睿紳，她原以為可以穿漂漂亮亮又女性化的裙子，沒想到為了方便打架，最後服裝幾乎都變成褲裝。

她說這次回歸八點檔覺得心情很好，畢竟《天之驕女》中有很多熟識的朋友，所以進組其實滿開心的，若真要說想要跟誰演，她笑說其實都想，很想到處跑龍套，與每位好朋友對戲。