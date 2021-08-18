芬園鄉農會總幹事黃翊愷(右二)向大葉大學企管系師生介紹芬園特產。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學企業管理學系副主任鄭焜中，今年與優秀校友芬園鄉農會總幹黃翊愷合作，帶領系上學生到農會參觀，未來預計要用一年的時間，投入心血，發揮年輕人的創意，來協助芬園行銷在地特色，鄭焜中表示，將集結企管系的行銷、企劃等專長，量身打造為行銷芬園。

企管系副主任鄭焜中帶著大四生黃育湘、程鈺智、大一生詹佳晏、林群皓、卓子庭，拜訪芬園農會總幹事黃翊愷，討論如何發揮為芬園農會注入新的活力，除了先了解芬園農會的農特產，也在農會附近勘查地形，找尋能規劃妝點的場地。

學生黃育湘表示，今年6月開始規劃，透過視訊會議討論，最近也積極走訪芬園實地勘查，希望能夠過故事行銷，五感體驗遊戲等方式，凸顯芬園浪漫芬芳的特色，吸引親子與年輕族群，讓更多人認識芬園農特產。

鄭焜中表示，這次與芬園鄉農會合作，為芬園量身打造活動，推廣在地特色，帶動經濟發展，而芬園農會總幹事黃翊愷也是大葉企管系畢業的學長，透過學長姐帶領學弟妹的經驗傳承，將課程所學實踐到實務上面，預計要用一年的時間，為芬園農會打造出嶄新的面貌。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，芬園擁有豐富的農特產，農會主要服務農民，任何人都可以到農會來，一般年輕人通常對農會比較陌生，農會現在也打入中小學，推動食農教育，認識家鄉特產，而這次與大葉合作，借重師生的行銷專長，希望能提高芬園農會的知名度。