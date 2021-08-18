大陸女星徐冬冬以天使臉孔與E罩杯的火辣身材，而擁有「大陸第一美胸」的美名，同時，徐冬冬也積極朝戲劇發展，她近期則在戲劇《天龍八部》飾演「刀白鳳」一角，徐冬冬和小4歲的男星搭檔演母子，讓她有感而發，在微博感性吐她31歲就演媽媽的心境，不過徐冬冬卻遭網酸長相，對此，她也現身霸氣回應。

31歲徐冬冬在古裝劇《天龍八部》飾演「刀白鳳」一角，她在劇中是「段譽」的母親，徐冬冬要和27歲男星白澍搭檔演母子，年齡差難免引發外界討論，對此，徐冬冬日前則在微博感性發長文：「有人說女演員到了某個年紀，就遇不到適合的角色。的確，是有挺殘酷的一面」，徐冬冬理性分析，一部戲女性角色有限，年輕的女性角色更少「如果我就是沒機會演年輕角色怎麼辦？我還是想演戲，還是想有戲拍，那我就挑戰其他角色唄」。

至於自己31歲就演媽媽，徐冬冬則表示：「這也沒啥，也是一種心態上的鍛鍊」，強調只要有戲拍，就可以不斷學到東西、有收穫，一切都是好的體驗，而徐冬冬文末還幽默預告「新戲會演個大學生，到時請大家多多支持，也接受批評」，徐冬冬高EQ談演媽媽，獲得粉絲留言力挺。

徐冬冬微博全文。（圖／取材自徐冬冬微博）

不過徐冬冬仍不免遭網友留言酸：「？？認真的？真不明白徐冬冬那麼醜也能做明星，不解之謎」，對此，徐冬冬則現身回嗆：「評價別人長相時，請先看看你自己」，對話截圖還在網上引發瘋傳。