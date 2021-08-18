日本積水化學工業公司46歲前研究員久保田敬士，因持續將公司有關智慧型手機獨家技術洩露給中國企業，遭大阪地方法院法官判處有期徒刑2年、緩刑4年，併科罰金100萬日圓。

日本讀賣新聞報導，被告日前被檢方依違反「不正競爭防止法」（日本保護智慧財產權及維持競爭秩序重要法律之一）起訴，大阪地方法院今天宣判。

承審法官栗原保表示，被告持續洩露情報給中國企業，犯行惡質。

根據判決書等指出，被告擔任積水化學工業研究員時，曾在2018年8月到2019年1月間，將該公司有關智慧型手機面板技術情報，透過複製等方式以電子郵件傳送到中國廣東省的通訊機器零件廠商「潮州三環集團」。

產經新聞報導，被告坦承犯行，動機除了工作上的壓力外，也希望能透過跟中國企業的互動獲得對方技術，讓公司計畫能夠成功。

法官認為，被告背叛了對情報管理相當嚴格的公司，「無法輕忽應負的刑事責任」。

另外，雖然從結果來看，被告並沒有造成積水化學工業公司方面具體損害，被告本人也沒有獲得經濟上的利得，但為了對技術情報外流提出警示，所以在罰金部分依檢方求處額度判決。