北市府重大政策社子島開發案延宕，上月環評審議更因正反兩派人馬衝突而暫緩，北市環保局今日恢復二階環評，僅讓民眾陳述意見、不做決議。反對派控訴幾代相傳的房舍土地，卻在鴨霸公權力下化為烏有，擔心得都睡不著；開發派則下跪求市府，讓社子島各項機能復甦。

禁建長達50年的社子島，上頭充斥違章建物、工廠，柯文哲力拚卸任前啟動社子島開發案，但反對「全區區段徵收」的社子島自救會，以及支持加速開發的社子島居民權益促進會，2派人馬不斷對壘，毫無共識，開發之路遙遙無期，外界也預言該開發案恐在柯任內胎死腹中。

「辛苦好幾十年，如今卻要拆我們的房子？」高齡80餘歲的在地住民楊陳阿住無奈指出，從國民政府尚未來台前，她的家族就定居於此，許多居民也是一代傳一代，靠著一間房子過生活，如今政府卻要將房屋土地拿走，讓她擔心地夜不成眠。

作為在地產業代表的郭南儀也控訴，開發案發展至今只聽見居民安置，有關產業安置的議題卻無人聞問，社子島近乎9成都是小工廠，市府現有的政策太過冷冰冰，大家都想好好過生活，結果卻弄成這樣，不應只顧大間的，卻不管小間工廠。

開發派代表林薇莉則駁斥，社子島居民有9成支持開發，連做夢都在想，眼看家園居住環境髒亂、殘破，違章工廠林立，年輕人都跑光光，我們還要等多久？更有支持區段徵收的居民下跪求環評委員，要求讓環評盡快通過，開發後百姓能有工作做、有地方可住。

各執意見的里長也到現場，反對派福安里長謝文加怒訴，社子島「有屋無地」居民多達1000多戶、弱勢獨老共有400戶，這些島民不可能負擔配售住宅所附帶的千萬房貸。支持派的富洲里長陳惠民則認為，社子島建設已停擺50年，盡快開發才是當務之急。

北市地政局長張治祥也在環評大會中向居民保證，將來必定會督促開發單位，依循民眾心聲做出調整，因此市府也拍板新決議，新增4處再發展區、調整專案住宅位置，在弱勢照顧上也決定在有限盈餘全部回饋弱勢居民，低收入戶承租專宅前12年免租金，讓民眾皆居有定所。