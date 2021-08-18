本月7日宣布確診新冠肺炎的籃球後衛林書豪，經過治療後身體狀況不錯，經過連續幾次病毒檢測都是陰性，將可以離開醫院、到簡易飯店進行14天隔離，他透過社群網站向球迷報平安，也請大家推薦他書籍幫他渡過隔離期。

林書豪開頭就輕鬆向球迷問好，表示好一陣子沒跟大家打招呼，自己現在感覺好多了，也很感謝上海這邊的照顧，這段期間他就是好好康復、休息並檢視自己，由於連續幾次病毒檢測都是陰性，可以離開新冠肺炎特別醫院到飯店進行14天隔離檢疫。

林書豪表示，休養期間收到很多的愛和支持讓他很感動，直呼自己的球迷是最棒的，也很想念大家，他並說：「我一直忙著大量閱讀還有玩任天堂switch，哈哈。告訴我你們推薦什麼好書，以及對於隔離的第一餐要吃什麼有什麼建議？」

林書豪未能重返NBA，新球季將回到CBA奮戰，加入前東家北京首鋼，但這個月初在飛到上海時確診新冠，他透露，自己在美國就接種疫苗，之前很多次新冠檢驗也是陰性，也不清楚什麼時候感染到新冠肺炎，所幸他屬於輕症，很快就痊癒。