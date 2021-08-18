今天在F1賽車圈出現了一則令人震驚的消息，據英國《每日鏡報》等多家媒體報導，F1比利時賽道女老闆梅萊特(Nathalie Maillet)遭到丈夫槍殺身亡，據說是因為她與同性女情人約會而惹丈夫不滿，她和同性女情人一同遭槍殺於床上，之後丈夫也舉槍自盡，一次三條人命就沒了。

The FIA pays tribute to Nathalie Maillet https://t.co/ppK2pQbDtR — FIA (@fia) August 15 2021

梅萊特也是一名法國建築師，更知名身份是F1比利時賽道女老闆，從2016年就開始任職，在當地8月16日時她被警方發現於比利時家中身亡，而警方也判此案為雙重謀殺，梅萊特享年51歲，另一名被殺女子則是53歲，名叫勞倫斯(Ann Lawrence Dervaux)。

這起謀殺案也震驚F1車界，引來比利時當地極大關注，梅萊特2016任職至今甚至參與比利時賽道建設工程，而她丈夫杜布伊斯(Franz Dubois)更是比利時賽車界的知名人物，所以這起案件才引來非常多人的關注，據報導兩人已結婚17年，不過丈夫對她是同性戀知情。

比利時檢方在一份聲明中表示：「凌晨12點10分，警方在一棟房子裡發現兩名女性和一名男性屍體，三人都有槍傷痕跡，根據我們所獲得的訊息，這名男性在自殺前用槍殺死了兩名女性，包含他的妻子！」而在確認梅萊特過世後，F1相關單位也都紛紛發表了他們的哀悼之意。

比利時大獎賽官方聲明表示：「得知她去世消息，感到非常悲痛，全體員工向她家人和朋友致以最真誠哀悼，車壇在今天失去一位充滿激情的女人。」而賽道官員則稱讚她是一名真正的領袖：「我與她家人、父母和團隊同在，今天我們失去一位備受尊敬的女士，一位真正的領導人，我們無比懷念她。」