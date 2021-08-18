房價居高不下，一名男網友表示，近日想買一間40年的公寓，預計20年繳完房貸，但他擔憂屆時若想再換屋會不好轉賣，因此上網詢問其他人意見，不少網友則認為地段決定房價，屋況好的狀況下隨時都可出手，且房價還會年年漲。

原PO日前於臉書社團《買房知識家（A你的Q）》透露，最近有意要買房，由於新大樓的單價、總價都無法負擔的情況下，只好改看40年老公寓，並預設20年繳完房貸，但他也忍不住擔憂，「貸款繳完後想再換屋，好脫手嗎？想詢問大家的意見和經驗。」

多數網友認為，「要看地段及土地持份，若滿足以上2點，別說是40年的公寓，就連60年都有人願意高價出手」、「公寓地點很重要，土地價值高於房屋價值」、「看地點，地段好的公寓或透天就比較有價值」；其中一名網友也分享自身經驗，「我幾個月前才賣出大安區屋齡50年的公寓，因為地點不錯，房價年年漲，成交時一坪就破百萬，地點決定一切」。

不過也有人提醒，買40年公寓，雖然可以跟銀行貸款，但能貸的成數一定不會高，且還要不定時支出費用維修，若能力還行，建議找屋齡比較新的，負擔反而相對輕鬆，也不會因為購入第一年就遇到壁癌或是浴室漏水的問題煩惱。