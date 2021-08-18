國民黨主席候選人朱立倫發文說「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」，及部分國民黨人士「今日阿富汗，明日台灣」的言論，民進黨發言人顏若芳今呼籲，國民黨黨主席選舉不要無限上綱到忘記歷史教訓，更不應無視於當前國際政經情勢的新發展，而只想操作所謂的「棄台論」。

顏若芳指出，只要略知台灣史觀的人都知道，過去在國民黨威權統治下，造成台灣人民多少的歷史傷痛，直至今日，未見國民黨曾為陳文成命案、林宅血案、鄭南榕自焚等白色恐怖的傷痛道歉。

她說，如今，在許多台灣人犧牲努力下，好不容易從戒嚴、威權，走向民主自由，朱立倫還在以國民黨本位主義、高高在上的想法，說出這麼高傲說法；國民黨甚至有人拿阿富汗來類比現在民主台灣，是何等荒謬。

顏若芳指出，朱立倫說台灣不要走回「麻煩製造者」，但事實上，中國才是破壞現狀、造成印太區域不穩定的始作俑者，朱立倫對於中國對台灣的打壓完全視而不見。

她說，朱也曾說過自己親美反共，但現在為了國民黨黨主席的選舉，在面對與台灣共享自由民主價值理念的美國時，嘴上說是親美，但實際做出的行動都是在反美，現在更是「疑美」。

顏若芳指出，尤其過去國民黨像是盧秀燕市長違反外交誠信，突襲羞辱酈英傑處長等美國友人。國民黨對台美的關係、對中國的態度，立場、態度到底是什麼，應該向人民說清楚，而不是說一套做一套。

顏若芳指出，國民黨利用阿富汗狀況來比擬台灣完全不恰當，2016年蔡英文總統執政後，在國際外交上，台灣努力與民主自由理念價值相同的國家建立互動關係，努力保衛國家。

她說，反觀國民黨馬英九執政時期，台灣國防預算年年下降，民進黨執政後，國民黨的立委卻以提案刪除或凍結國防預算，阻礙台灣國防自主發展。

顏若芳表示，這次國民黨特定人士還利用阿富汗事件來影射美國會棄台灣不顧，國民黨應該清楚交代對台美、對中國關係的態度，不要因為自己政黨內部主席選舉的鬥爭，向國際傳達錯誤的訊息，影響台灣的外交。