睿控網安TXOne Networks今日宣布完成A輪募資，由集富亞洲投資公司（JAFCO Asia）領投、璞石晶華有限合夥基金、精誠(6214)創辦人黃宗仁、環宇-KY(4991)董事長黃大倫等共同出資，總計獲得3.6億元資金挹注，累計投資總額已達6.6億元。本次募得資金除了將用於精進TXOne Networks高可適性的工業控制系統（Industrial Control System，ICS）資安產品，更要擴大日本、歐洲、美國等海外投資，強化行銷與售後服務團隊。

TXOne Networks是由趨勢科技與工控大廠四零四科技於2019年成立，TXOne Networks執行長劉榮太表示，TXOne Networks自成立短短兩年多以來，深獲國內外業界以及企業客戶肯定，在疫情如此艱困的狀況下，去年TXOne Networks全球業績已經過1億元，而今年上半年的業績更超越了去年全年。這次順利達成A輪募資，不僅為TXOne Networks下一階段發展挹注重要能量，也象徵台灣資安產業擁有堅強的實力與韌性，公司也將挑戰連續三年業績成長超過100％。

疫情加速數位轉型與工業4.0的蓬勃發展，更為製造業帶來全新挑戰，加上IT與OT界線愈趨模糊，更擴大駭客攻擊面，工業物聯網安全如今已是製造業營運的一大挑戰。劉榮太指出，企業首先應該要正視工業網路環境確實存在資安風險，並且主動嘗試了解與檢視風險所在；其次，針對脆弱環節思考擬定符合OT環境獨特要求的防護策略，也就是必須不影響效能、不中斷營運、並且能應付任何環境的解決方案；最後，必須積極採取行動，將資安建設配合數位轉型不同階段的目標進行部署，唯有如此才能將風險降至最低，保護關鍵設備安全，避免營運中斷與無價資料損失。