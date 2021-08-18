台北市交通警察大隊18日表示，為維護高架橋樑道路安全及事故防制，北市警局已在市民、建國兩高架道上，建置啟用科技執法，特別針對「不依公告管制通行」、「行駛路肩」、「跨越雙白線」及「機車違規行駛」等違規車輛，全時段自動偵測取締違規。

警方也強調，科技執法目的不在開單，而是希望遏止違規與事故，呼籲駕駛應遵守道路交通規範。

交通警察大隊指出，高架道路科技執法採用AI運算，可辨識出車種及其行經位置與時間，再透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為經採證後，再由員警認證舉發。

依據台北市交通局之公告規定，市民及建國高架道路屬全日禁行總重量逾10噸大貨車及一般機車行駛範圍，違反者可處900元以上1800元以下罰鍰、另違規行駛路肩及跨越雙白線，可處600元以上1800元以下罰鍰。

警方統計2021年7月，市民高架道路取締74件，較執法首月取違規降低79％，建國高架道路取締293件，較執法首月違規降低58％，可見科技執法有助於減少違規，有效維護橋樑安全及防制事故。

北市警局強調，科技執法的目的，在於遏止違規及降低員警攔撿風險，杜絕駕駛人違規僥倖投機心態，減少交通事故，再次提醒駕駛應遵守道路交通規範。