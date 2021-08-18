阿富汗一夕變天，而中、美、俄是否有望實現三方合作，協助阿富汗解決未來政治安排？大陸國關學者表示，中、美、俄加上巴基斯坦等國在內的協調機制一直存在，但問題是這一機制缺乏執行機構，即使達成共識，能否落實其實是一個問號，不是大國定下議程，阿富汗就會跟著走，「大國的協調終究只是外因，無法彌合阿富汗內部各派勢力的歷史矛盾與深刻分歧。」

《環球時報》報導稱，中國現代國際關係研究院南亞所副所長王世達指出，中、美、俄加上巴基斯坦等國在內的協調機制一直存在，接下來，各國合作的重點將是保證阿富汗權力的平穩過渡，以及構建一個盡可能涵蓋最多民族、團體的阿富汗政權。不過，除卻上述地緣政治因素對幾個大國立場的影響外，這一機制缺乏執行機構，即使達成共識，能否落實也應打上一個問號。

蘭州大學阿富汗研究中心主任朱永彪認為，在阿富汗事務上，大國的協調終究只是外因，無法彌合阿富汗內部各派勢力的歷史矛盾與深刻分歧。

「在阿富汗問題上，不是大國定下議程，阿富汗就會跟著走。這也可能恰恰是很多大國在阿富汗問題上犯錯誤的一個重要原因。」朱永彪表示，阿富汗內部力量的能動性、建設性和破壞性都很強，大國不應力圖充當「家長」的角色，也無法根本性解決阿富汗問題。

然而，朱永彪也稱，客觀上，中美在阿富汗問題上擁有不少共同利益，主要體現在三大方面：一是保證阿富汗不出現大規模動盪混亂，二是阻止阿富汗境內恐怖主義外溢，三是尋求在阿富汗構建一個包容代表各方力量的政權安排。可以說，阿富汗問題是兩國為數不多可能實現合作的領域之一。

但他也提醒，如果美國整體針對中國的對抗性戰略沒有改變的情況下，美國指望中國能夠幫助其從阿富汗「脫身」是不現實的，更不必說華盛頓阿富汗政策調整還被視為意在「集中精力對付中國」。

此外，清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰稱，俄羅斯沒有表現出積極填補美國從阿撤軍留下的「軍事真空」的意圖。一方面，前蘇聯在阿富汗的失敗給俄羅斯深刻的教訓，使它不願重蹈覆轍；另一方面，敘利亞事務已佔據俄羅斯不少精力，俄羅斯無意再多面開闢戰場。