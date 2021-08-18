台中市觀光旅遊局舉辦「久等了，想念台中」照片徵集活動，高美濕地等景點最多人投稿。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局舉辦「久等了，想念台中」照片徵集活動，獲得熱烈迴響，參選作品超過260件、含括135個景點，總投票數破萬。得獎名單18日出爐，人氣前5名包括心之芳庭、宮原眼科、審計新村、柳川水岸步道、逢甲夜市，將獲得台中星級或溫泉旅館住宿券。

疫情逐漸趨緩，為使旅客重溫台中的美、喚起對台中的美好回憶，台中市觀旅局舉辦照片徵集活動。最多人投稿的景點為高美濕地、審計新村、大坑步道、麗寶樂園。人氣最高的前五名包括心之芳庭、宮原眼科、審計新村、柳川水岸步道及美食一級戰區的逢甲夜市。

觀旅局表示，透過照片徵集活動可見台中富有多元觀光資源，無論是佳餚美食、自然美景、人文特色，皆受旅客愛戴。歡迎思念台中的好朋友們在疫情趨緩且配合防疫前提下，再訪台中入住安心旅宿，享受美好的旅行體驗。

觀旅局指出，2021米其林指南必比登已於日前公佈，台中有33家餐飲店上榜，類別多元。跟著活動票選結果走訪台中熱門景點的同時，也可以跟著最新出爐的美食名單吃遍台中。