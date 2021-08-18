嘉義縣六嘉國中畢業生郭台銘獲總統教育獎，18日嘉義縣長翁章梁特地前往勉勵他。(呂妍庭攝）

郭台銘國中導師程裕智特別叮嚀，獲獎是分榮耀，高興一下就好，期許郭台銘未來仍要往自己喜歡的方向努力，創造出自己的一片天。(呂妍庭攝）

嘉義縣六嘉國中畢業生郭台銘獲總統教育獎，18日嘉義縣長翁章梁等人特地前往勉勵他。(呂妍庭攝）

嘉義縣六嘉國中畢業生郭台銘獲總統教育獎，安仁家園院長謝孟潔相當開心。(呂妍庭攝）

嘉義縣六嘉國中畢業生郭台銘與台灣首富同名，命運卻大不同，襁褓時父母離異，因父親生病長期住院，被安置住進安仁家園的他，到9歲還不識字，卻靠著比別人認真的態度，考上理想的嘉義高工化工科，18日嘉義縣長翁章梁特地前往勉勵他，並透露曾與郭台銘通過電話，郭董得知嘉義郭台銘獲總統教育獎很高興，表示願意盡一分心力資助小郭台銘。

郭台銘的母親是越南籍新住民，因年幼父母就離異，他對媽媽完全沒印象，從小與父親相依為命，卻因父親生病，又受其暴力對待，導致失學，直到社政單位查出他到了就學年紀還未上學，才發現他的處境，加上郭父病情加劇，社會局便把郭台銘安置在專門收容孤苦無依、家暴傷害受虐兒少的安仁家園至今。

郭台銘沒補過習、沒上過任何才藝班，只透過學校正規教育學習，求知慾強，學習能力佳，自我管理能力強，各類考試成績經常是全校前幾名，更是安仁家園孩子的榜樣、好哥哥，經常做飯給弟妹吃，好手藝連安仁家園院長謝孟潔都誇。

今年會考成績，郭台銘以出色成績入取第一志願，未來將就讀嘉義高工，今嘉工校長陳瑞洲也到場鼓勵這位出色的新生。郭台銘國中導師程裕智說，人生就像是一本故事書，還沒到終點都不知道結局是什麼，期勉郭台銘在未來能將故事寫完整，他會在六嘉國中，等著郭台銘回來分享自己的故事，也特別叮嚀，獲獎是分榮耀，高興一下就好，期許郭台銘未來仍要往自己喜歡的方向努力，創造出自己的一片天。

「郭台銘是許多遭遇不幸孩子的榜樣！」，翁章梁說，人生要成為榜樣很不容易，有資格當榜樣也不簡單，郭台銘在國中獲得總統教育獎成為嘉義孩子的榜樣，或許會感到壓力，但同時也是一種期許；相信以他的懂事與過去曾歷經苦難所培養出的養分，未來將會更加優秀、更加亮眼。

翁章梁進一步分享，在獲知郭台銘獲獎後，也與真正的「郭董」聯繫，郭董很高興能有與自己同名的孩子在逆勢中獲得總統教育獎，也表示願意盡一分心力資助郭台銘。