中市豐原區李姓前空服員婚後與丈夫、公婆不睦，互控家暴，也曾在臉書控訴婆婆家暴。她今年在3月11日搭計程車到加油站買汽油，返家與丈夫理論發生爭執，以汽油潑灑丈夫，以打火機引燃，造成自己與丈夫嚴重燒傷，楊男全身80％達2至3度灼傷，在4月25日傷重不治。台中地檢署依殺人罪起訴李女。

44歲李女曾任空姐，與小她7歲的楊男在網路的鸚鵡社團相識，兩人交往5個月閃婚，婚後同住在台中市豐原區，豈料，不到1年時間感情生變，李女與丈夫、公婆不睦互控家暴，李女因而對丈夫心生不滿，也曾在網路爆料指控婆婆咬人家暴。

李女在今年3月11日清晨5時50分獨自搭計程車前往加油站，以寶特瓶裝瓶購油，再搭原車返家，她進家門後叫醒老公理論，兩人發生爭執，她持裝滿汽油的寶特瓶朝丈夫身上潑灑，再拿起打火機點燃楊男身上汽油，楊男全身起火、李女也遭燒傷，雙雙送醫。

楊男傷勢嚴重全身有80％達到2至3度灼傷，經搶救45天後傷重不治。此外，住處的天花板及牆面也被燒到變色、瓦斯爐具下方櫥櫃被燒得嚴重碳化。

李女坦承以汽油潑灑丈夫，並以打火機引燃，但她否認要燒死丈夫，只是想恫嚇他。檢方調閱電梯監視器、兩夫妻對話影像及住處現場照片，台中市消防局火災鑑定書等資料，將李女依殺人等罪起訴。