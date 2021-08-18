台電大樓陸續出現3名確診者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，全棟大樓已經做過完整消毒，也已經分流上班，同一棟樓者先不上班陳時中表示，目前整層大樓都會進行PCR檢驗，先檢驗，下午結果出爐。

台電大樓七月底就有人確診，八月又有人確診，是否匡列太慢？陳時中說，上一段時間3人確診，因此列為一起群聚案，第一時間已經有人被列自主健康管理。陳時中表示，公共區域已經都消毒完畢，該層樓都有做PCR也有建議台電做企業快篩。

至於日前確診的一名孕婦，因為日前已經接種完整兩例莫德納疫苗，是否為國內首起突破性感染者？陳時中說，她是在前一波被列為自主健康管理者，後來採檢確診。

發言人莊人祥補充，該個案8月13日打完第二劑，等於是8月14日發病，並非完整接種個案，也不算是突破性感染。目前國內有9例個案是完整接種後14天後又感染，且9人都是接種AZ疫苗。

陳時中也說，昨天晚上有跟台電討論，目前是先建議對方整層樓先做PCR，該層樓的工作人員今天也不要去上班，其他人則是採取分流工作，等下午的PCR檢驗結果出來之後，再安排下一步該怎麼做。