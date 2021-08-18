入圍本屆金曲新人的？te壞特與李浩瑋在金曲彩排相見歡，兩人因為跑宣傳常碰到一塊兒而變得熟稔，日前為了金曲獎前往北流彩排，兩人站上舞台後竟不約而同感到背脊發涼！原來兩人不是因為七月半或冷氣太冷而發抖，而是因為隨著時間接近金曲前夕而覺得緊張倍增，原本對於現場live表演都駕輕就熟的兩人都直呼「壓力好大！」

？te壞特與李浩瑋碰面第一句話就是：「好緊張呀！」然後對著彼此哈哈大笑；？te壞特表示：「最近上通告遇到好多人都跟我說：希望金曲當天能聽到你現場唱歌！我原本都是開心地跟大家說謝謝，沒想很多，但不知道為何進來北流後，空氣中瀰漫著倒數的氣氛，讓我覺得原來站上金曲舞台表演這麼有壓力。」害羞靦腆的李浩瑋則笑說，如果真的有上台唱歌，最怕忘詞。

由於金曲獎前一天(8／20)正好是李浩瑋的22歲生日，他表示：「其實能夠入圍拿到參加金曲獎的門票就非常開心了，對我來說已經是很好的生日禮物！」對於得獎平常心，儘管內心還是盼望能得獎，但李浩瑋覺得這次入圍的新人都很強，自己能跟這些人並列在名單中，與有榮焉，尤其面對？te壞特及黃宣這兩位欣賞的歌手，他表示：「他們都很努力，黃宣多才多藝實力爆強，？te壞特更不用說，吉他跟唱歌都是一把罩，大家都是我學習的目標。」問他如果得獎最想做甚麼？李浩瑋開玩笑說：「應該先直接昏倒在舞台上！我有先請經紀人幫我叫救護車！」

？te壞特更透露自己有關注李浩瑋的IG，對於李浩瑋穿著造型非常欣賞，她笑說：「其實我是因為看到浩瑋的IG，才開始覺得自己要好好打扮一下自己！」她最近買了不少新衣服，「因為浩瑋實在很會穿衣服，又很有型！也因為這樣激起了我的羞恥心！開始去研究時尚方面的打扮美學，私底下樸素沒關係，但上鏡頭或舞台就是必須要有藝人的樣子！這是看浩瑋IG告訴我的事，哈哈！」