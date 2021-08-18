烏日區成功東路30多戶民宅，日前接連兩天出現淹水達小腿肚慘況，市議員吳瓊華今天質詢說，水利局經過規劃後，發現一處排水溝阻塞且有危樓阻礙排水，決定將危樓拆除後，在3個月內新闢一條2米寬的排水道銜接成功大排，何時可解決該區域淹水問題。水利局強調，工程預計12月底前完成。

吳瓊華指出，烏日區成功東路30多戶民宅，8月1日、2日因西南氣流帶來降雨，連續兩天都淹水，不但道路變成小河，還有30多戶民宅進水，住戶凌晨起床徹夜擋水，台中市長盧秀燕當天偕同水利局長范世億到場了解淹水狀況，允諾將儘快查出原因解決。

水利局長范世億說，經過多天現場勘查後，發現一條銜接王田圳的支流出現崩塌阻塞，才會造成雨水溢流，且整個區域的排水都有「大腸接小腸」的狀況，其中並有一處排水溝阻塞，因上方有兩戶違建的危樓阻礙排水，將由水利局經公告等程序後拆除。

吳瓊華表示，因一名曾姓地土願意無償提供土地，水利局將從成功東路208號開始新闢一條長約100米，寬度、深度都2米的排水道，銜接下游的成功大排，為了早日解決民眾的淹水問題；要求在拆除危樓後，3個月內完成新排水道，讓民眾遠離水患之苦。

范世億強調，水利局針對成功東路淹水問題，提出緊急短及中期方案，包括沙包配合防水擋板及抽水機抽排水，拆除成功東路違建後，改善分流處既有排水溝及新設排水箱涵；目前已啟動中期方案，排水改善工程約500萬元，已向水保局台中分局爭取經費辦理，工程預計12月底前完成。